Аренда аквапарка в Череповце обходится бюджету в 13,5 млн рублей в год

Аквапарк «Радужный» в Череповце - одно из любимых мест отдыха горожан. Однако аренда здания обходится в копеечку. Город ежегодно выплачивает более 13 млн рублей за аренду здания, так как оно принадлежит компании «Северсталь».

Как пояснили в мэрии Череповца, первоначально размер арендной платы планировалось установить на уровне налоговых платежей, которые «Северсталь» несет как владелец недвижимости и земельного участка. Тогда речь шла примерно о 7 млн рублей ежегодно.

Любопытные факты со ссылкой на ИА«Вологда Регион» сообщил телеканал «35ТВ».

Аквапарк был открыт осенью 2013 года. Строительство его финансировала «Северсталь».

Аквапарк позиционировался как подарок городу на его день рождения. Но право собственности на него город так и не получил. Для эксплуатации комплекса была создана организация, которая заключила договор на аренду здания.

Городские власти, включая бывших мэров Елену Авдееву и Вадима Германова, пытались добиться снижения арендной платы либо передачи аквапарка в муниципальную собственность. Но успеха эти попытки не имели, и расходы на аренду продолжают оставаться дополнительной нагрузкой для городского бюджета.

Кстати, Вологодская областная клиническая больница № 3 также арендует помещения, так как здания находятся в собственности металлургов.