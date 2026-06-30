Как лизинг помогает масштабировать бизнес: 3 истории успеха от «СГБ-лизинг»

Лизинг — это не просто финансовая услуга, а реальный инструмент для роста бизнеса, считают в «СГБ-лизинг». Убедиться в этом помогут три истории предпринимателей, которые использовали лизинг, чтобы вывести свое дело на новый уровень.

История первая: пекарня, где всё изменилось к лучшему

Раньше в небольшой пекарне всё делалось вручную: замес теста отнимал много времени, из-за низкой производительности перед входом выстраивались очереди, из-за чего клиенты порой уходили к конкурентам. Пора было что-то менять!

Предприниматели решили обновить оборудование и взяли в лизинг тестомесильную машину и новую печь — на сумму 3 млн руб. на 3 года с авансом всего 10 %. Результат не заставил себя ждать: объём выпечки вырос вдвое, а время приготовления сократилось на треть.

История вторая: таксопарк, который стал быстрее

В одном таксопарке возникла серьезная проблема: машин не хватало, клиенты ждали подачи по 15 минут и часто отменяли заказы. Из-за этого бизнес терял деньги и репутацию.

Решение нашлось: компания взяла в лизинг 5 автомобилей Kia Rio на 9 млн руб. сроком на 4 года. Особый плюс — сезонный график платежей, который идеально вписался в финансовый план. В итоге: парк расширился, время подачи машины сократилось с 15 до 5 минут, а прибыль выросла на 25 % в высокий сезон.

История третья: стройка без простоев

Строительная компания тратила огромные суммы на аренду экскаватора: техника часто была занята у других, возникали простои, срывались сроки. Каждый простой — это потерянные деньги и недовольные заказчики.

Выход был найден: экскаватор Hyundai взяли в лизинг за 12 млн руб. на 5 лет со ступенчатым графиком платежей. И вот какие результаты это дало: экономия на аренде, возможность выполнить 3 дополнительных контракта и уже через 3 года полностью окупленный лизинг.

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