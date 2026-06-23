Вологодский губернатор: дефицита бензина в регионе нет

Георгий Филимонов заявил, что дефицита бензина в Вологодской области нет. Информацию распространила пресс-служба губернатора. Хотя на заправках введены ограничения. В частности, на АЗС ПАО «ЛУКОЙЛ» заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 30 литров — бензин, 60 литров — дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин — не более 30 литров, на дизельное топливо — до 200 литров.

Губернатор объяснил действия поставщиков:

«Сейчас ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем, запасы имеются, дефицита нет. В то же время в разных регионах страны наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев это носит ажиотажный характер. Поэтому на сегодняшний день поставщиками топлива введены ограничения на территории страны, в том числе в нашем регионе». Как заявил Георгий Филимонов: «Лично обратился к крупным поставщикам топлива об обеспечении стабильных поставок топлива в область и снятию введенных ограничений. Направил обращение в ФАС России о действиях поставщиков для проверки злоупотребления доминирующим положением или создания дискриминационных условий в целях принятия мер антимонопольного реагирования в случае выявления признаков нарушений», Также вологжан просят относиться с пониманием к принимаемым мерам по отпуску топлива и придерживаться следующих рекомендаций: заправлять автомобиль по мере необходимости, а не «впрок»; производить заправку в топливный бак автомобиля и опираться только на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.