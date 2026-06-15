16 июня Глава Вологды Сергей Жестянников ответит на вопросы в прямом эфире. Традиционная встреча начнется в 12.00. Трансляция будет организована на официальной странице Главы города.

Он расскажет о работе в летний сезон в преддверии 880-летия Вологды: благоустройство, озеленение, завершение крупных инфраструктурных проектов, координация работы по ограничению движения, связанной с большим количеством строек и ремонтов.

В частности, речь пойдет о развитии туристической привлекательности Вологды за счет проводимого благоустройства, закупки новых речных судов для прогулок по реке Вологда и внедрении дизайн-кода. Также темами эфира станут завершающиеся и продолжающиеся городские стройки, планы по подготовке города к юбилею и вопросы развития ЖКХ.

Помимо этого, Глава Вологды ответит на вопросы вологжан, поступившие через Платформу обратной связи (ПОС).

Напомним, предыдущий прямой эфир Главы Вологды Сергея Жестянникова прошел 18 марта.