Губернатор поблагодарил соратников за создание современного медицинского центра в Череповце

Фото: Георгий Филимонов, ВКонтакте.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поблагодарил соратников за создание современного медицинского центра в Череповце. Он подчеркнул: "Строительство новой поликлиники №7 в Череповце — пример, когда проект партии «Единая Россия» отвечает на реальные нужды людей, а обещания, данные избирателям, претворяются в жизнь".

По его словам, именно народная программа партии и национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» позволили привлечь свыше 2,4 миллиарда рублей. Почти миллиард рублей из них был направлен на закупку и оснащение поликлиники передовым оборудованием, способным вывести медицинскую помощь на совершенно новый уровень.

"При активной поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина и благодаря слаженной работе «Единой России» замысел воплотился в реальность, в городе появился современный медицинский центр, отвечающий самым строгим стандартам качества", - отметил губернатор. По его словам, строительство центра - "это яркий пример того, как ведущая политическая сила страны на федеральном и региональном уровнях способна менять жизнь к лучшему. Появление таких объектов — не просто результат согласованной работы, а реальный, зримый вклад в здоровье и благополучие жителей, в ответ на их запрос".

Георгий Филимонов поблагодарил руководство партии, соратников и единомышленников за поддержку.