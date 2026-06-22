Юбилейный фестиваль «Каменный мост» пройдёт в Вологде

Фестиваль музыкального молодёжного творчества «Каменный мост» пройдёт в Вологде (0+). С 23 по 26 июня на бульваре проспекта Победы для жителей и гостей города будут выступать вологодские исполнители и коллективы.Зрелищное событие пройдет в городе пятый раз.

«Пять лет назад появилась идея сделать ко Дню города масштабное мероприятие с развлекательными музыкальными площадками, раньше их в Вологде было не так много. Фестиваль молодёжный, поэтому мы очень подвижны в своих творческих решениях. В этом году у нас будет отличаться концепция. Фестиваль проходит на одной площадке, также мы сделали впервые детскую смену. Выступать будут солисты, музыканты рок-групп, кавер-группа и ученики музыкальных школ",— рассказала художественный руководитель фестиваля «Каменный мост», руководитель филиала МУК «ГДК» города Вологды «Дом культуры льнокомбината» Екатерина Мурга.

Фестиваль объединит как известных, так и начинающих артистов. Зрители смогут услышать эстрадную музыку, русский рок, народные и патриотические песни. Все концерты будут проходить на бульваре проспекта Победы с 17:00 до 19:00.

23 июня для зрителей выступят Дарья Трикоз, Марина Щеголина и Полина Воротилова из БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», вокальный ансамбль «Паруса», Елена Рассохина, Татьяна Коврова и Ангелина Макарова из студии эстрадного вокала «Солнечный круг».

24 июня в концерте примут участие солисты Варвара Дмитриева, Виталий Большаков, Мария Скалигерова, Дмитрий Голубев, Павел Коломин, Алиса Пахника, Павел Отрепьев и Анна Мельникова. Вместе с ними выступят творческая студия «Соул» и кавер-группа «Party Банда».

25 июня музыкальные номера будут представлять ученики музыкальной студии «Школа рока». В последний день фестиваля, 26 июня, выступят солисты Варвара Дмитриева, Ксения Балук, Елизавета Шарова, Елизавета Игумнова, Наталия Кириллова, София Виноградова, Анастасия Фалькова, Ксения Жиганова, Татьяна Заборская, а также вокальный ансамбль «Хорошие девчата» и группа «Задворки».