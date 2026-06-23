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Вологодская область, как и и другие регионы России, столкнулась с непростой ситуацией с топливом. Водители не всегда могут заправиться, а на некоторых АЗС возникают очереди. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, по данным на 23 июня 2026 года в Вологодской области ввели ограничения продажи бензина. Такое решение было принято на оперативном штабе по вопросам обеспечения топливом на Вологодчине.
23 июня 2026 года губернатор Георгий Филимонов провел оперативный штаб по вопросам обеспечения топливом в Вологодской области. Он обрисовал ситуацию с продажей бензина и отметил, что дефицита топлива нет.
- Сейчас ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем, запасы имеются, дефицита нет.
На оперативном штабе были представлены доклады о ситуации с бензинов в Вологде и Вологодской области на 23 июня 2026 года, проанализированы ответы от поставщиков и запасах топлива и стабильности поставок. Отдельно был рассмотрен вопрос введения ограничений поставщиками топлива.
По словам Георгия Филимонова, в Вологде и Вологодской области вынуждено вводятся меры по ограничению на продажу бензина, это связано с решением поставщиков. Установлены также лимиты, сколько можно заправить бензина в один бак.
- На сегодняшний день поставщиком топлива ПАО «ЛУКОЙЛ» по всей стране, в том числе и в нашем регионе, введено ограничение — на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 30 л — бензин, 60 л — дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин — не более 30 литров, на дизельное топливо — до 200 литров.
Жители также жалуются на то, что на АЗС отказываются наливать бензин в канистры. Раньше такой возможностью пользовались садоводы, чтобы заправлять газонокосилки и бензопилы.
Глава региона отметил, что и в других регионах наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, при чем это вызвано ажиотажем, когда люди пытаются заполнить бензобаки, напуганные слухами о сложностях на заправках.
- В ряде случаев это носит ажиотажный характер, что приводит к созданию искусственного дефицита топлива, образованию очередей на АЗС, возможностям для спекуляций и перепродаж, - высказался губернатор.
Губернатор еще раз подчеркнул, что дефицита бензина при этом в Вологде и Вологодской области нет.
Георгий Филимонов также направил обращение в ФАС России с просьбой проверить действия поставщиков — нет ли в них злоупотребления ситуацией с топливом при установлении цен на бензин.
Власти обратились к автомобилистам с просьбой не заправляться впрок и не создавать ажиотаж искусственно.
- Ситуацию держу на личном контроле, - добавил губернатор.