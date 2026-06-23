В Вологодской области ввели ограничения на продажу топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вологодская область, как и и другие регионы России, столкнулась с непростой ситуацией с топливом. Водители не всегда могут заправиться, а на некоторых АЗС возникают очереди. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, по данным на 23 июня 2026 года в Вологодской области ввели ограничения продажи бензина. Такое решение было принято на оперативном штабе по вопросам обеспечения топливом на Вологодчине.

Ограничения на продажу бензина в Вологде и Вологодской области 23 июня 2026 года: сколько можно заправить

23 июня 2026 года губернатор Георгий Филимонов провел оперативный штаб по вопросам обеспечения топливом в Вологодской области. Он обрисовал ситуацию с продажей бензина и отметил, что дефицита топлива нет.

- Сейчас ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем, запасы имеются, дефицита нет.

На оперативном штабе были представлены доклады о ситуации с бензинов в Вологде и Вологодской области на 23 июня 2026 года, проанализированы ответы от поставщиков и запасах топлива и стабильности поставок. Отдельно был рассмотрен вопрос введения ограничений поставщиками топлива.

По словам Георгия Филимонова, в Вологде и Вологодской области вынуждено вводятся меры по ограничению на продажу бензина, это связано с решением поставщиков. Установлены также лимиты, сколько можно заправить бензина в один бак.

- На сегодняшний день поставщиком топлива ПАО «ЛУКОЙЛ» по всей стране, в том числе и в нашем регионе, введено ограничение — на АЗС заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля: 30 л — бензин, 60 л — дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин — не более 30 литров, на дизельное топливо — до 200 литров.

Жители также жалуются на то, что на АЗС отказываются наливать бензин в канистры. Раньше такой возможностью пользовались садоводы, чтобы заправлять газонокосилки и бензопилы.

Глава региона отметил, что и в других регионах наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо, при чем это вызвано ажиотажем, когда люди пытаются заполнить бензобаки, напуганные слухами о сложностях на заправках.

- В ряде случаев это носит ажиотажный характер, что приводит к созданию искусственного дефицита топлива, образованию очередей на АЗС, возможностям для спекуляций и перепродаж, - высказался губернатор.

Есть ли топливо на заправках, цена

Губернатор еще раз подчеркнул, что дефицита бензина при этом в Вологде и Вологодской области нет.

Георгий Филимонов также направил обращение в ФАС России с просьбой проверить действия поставщиков — нет ли в них злоупотребления ситуацией с топливом при установлении цен на бензин.

Власти обратились к автомобилистам с просьбой не заправляться впрок и не создавать ажиотаж искусственно.

- Ситуацию держу на личном контроле, - добавил губернатор.