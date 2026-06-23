"Новые люди" укрепляют позиции: региональный съезд в Вологде собрал единомышленников

Фото: партия "Новые люди".

В Вологде состоялся второй региональный съезд партии «Новые люди», куда съехались более ста сторонников из разных уголков Вологодской области — от Великого Устюга до Вытегры. На съезде обсудили деятельность местных отделений, текущие и будущие проекты.

Как отметил руководитель партии «Новые люди» в регионе Александр Борисов, «в этом году предстоит важная избирательная кампания в Госдуму и региональное Законодательное собрание. Наша задача — максимально эффективно донести наши идеи и рассказать о наших делах».

Партия активно реализует проекты, призванные улучшить жизнь в области. Один из них — «Жить по-новому», который стартовал прошлой осенью. За это время прошло множество мероприятий, включая фестивали и образовательные программы, в которых приняли участие более 5 тысяч человек.

Фото: партия "Новые люди".

Руководитель проекта Влада Лебедева подчеркнула, что «проект нацелен на улучшение качества жизни старшего поколения, и его популярность говорит сама за себя». Софья Осекина, член партии, занимается уборкой брошенных автомобилей во дворах Вологды. Команде удалось устранить несколько таких машин, но еще предстоит работа по множеству заявок. В Череповце эколог и сторонник партии Алексей Сидоров разработал приложение для контроля качества воздуха и сейчас расширяет сеть датчиков, размещая их на балконах волонтёров. Дмитрий Чигонин сосредоточился на вопросах благоустройства дворовых территорий в Вологде, организуя встречи с жителями и готовя коллективные обращения в администрацию.

Фото: партия "Новые люди".

В ближайших планах партии — открытие новых отделений в ряде муниципалитетов Вологодской области.