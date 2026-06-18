Улучшены мобильная связь и интернет в Череповце, Вожеге и малых населенных пунктах

Фото: предоставлено Т2.

Новые телеком-объекты выведены в эфир в спальных микрорайонах Череповца, в районном центре Вожегодского округа и восьми малых населенных пунктах региона. T2 продолжает улучшать качество связи на Вологодчине.

В результате проведенных работ жители спального микрорайона по улице Моченкова в Череповце могут пользоваться устойчивой связью с высоким качеством звонков и высокоскоростным мобильным интернетом как в квартирах, так и на улице – на площадках, магазинах, кафе.

Также технические специалисты расширили покрытие в деревнях Глушково, Антушево, Зубово Белозерского округа, Журавлево Великоустюгского округа, Скрябино Вологодского округа, а также поселков Юбилейный и Советский Тотемского округа. Усиление сети затронуло и рабочий поселок Вожега, где проживают около шести тысяч человек. Теперь жители этих населенных пунктов могут без перебоев пользоваться онлайн-сервисами, работать и учиться дистанционно, делиться фото и видео с близкими, решать свои повседневные вопросы.

Ранее оператор улучшил связь на федеральных трассах А-119, А-114, А-122 и А-123 в Вологодской области - установлены дополнительные базовые станции вдоль ключевых автомагистралей региона.

Николай Моськин, директор вологодского филиала Т2:

«Мы продолжаем выводить в эфир новые базовые станции в Вологодской области. При развитии сети уделяем внимание крупным городам, районным центрам и малым населенным пунктам. Только в прошлом году новые телеком-объекты были построены в 56 деревнях и поселках, обеспечив более 12 тысяч человек устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом. Сейчас мы уверено и планомерно проводим дальнейшую работу по расширению покрытия в регионе».