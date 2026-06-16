Аэропорт Великого Устюга будет носить имя великого земляка

Завершился финал народного голосования по выбору имени для аэропорта Великого Устюга. Наибольшее число голосов набрал Павел Беляев, летчик-космонавт, уроженец Вологодской области. За него отдали голоса почти половина вологжан.

Точные цифры были опубликованы, мнения голосовавших распределились следующим образом:

- за Павла Беляева, командира к космического корабля «Восход-2», проголосовали 48% вологжан;

- за первопроходца и первооткрывателя новых земель Ерофея Хабарова – 35,4%;

- за Владимира Логиновского, лётчика-истребителя, – 16,7%.

Павел Иванович Беляев родился 26 июня 1925 года в селе Челищево Вологодской области. Его детство прошло в деревне, где он с ранних лет приобщился к крестьянскому труду. В 1937 году семья переехала в Каменск-Уральский, где Павел окончил среднюю школу в 1942 году.

После школы Беляев работал на заводе токарем, а в 1943 году добровольно вступил в ряды Советской Армии. Окончил Ейское военное авиационное училище летчиков в 1945 году. Участвовал в советско-японской войне в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка. После войны продолжил службу в Военно-воздушных силах СССР. С 1956 по 1959 год обучался в Военно-воздушной академии. К 1959 году дослужился до звания командира эскадрильи на Черноморском флоте. 28 апреля 1960 года был зачислен в первый отряд космонавтов. Проходил подготовку к полетам на кораблях типа «Восток» и «Восход». В 1965 году получил звание полковника. 18-19 марта 1965 года совершил космический полет в качестве командира корабля «Восход-2». Во время этого полета его второй пилот Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. Беляев проявил исключительное мастерство при ручной ориентации корабля при посадке, что стало мировым первенством. Герой Советского Союза, награжден Орденом Ленина и Орденом Красной Звезды. Именем Беляева названы: судно АН СССР, кратер на Луне, малая планета № 2030.

10 января 1970 года Павел Иванович Беляев скончался в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Был удостоен звания почетного гражданина Калуги, Перми, Калининграда, Вологды и других городов.

Беляев оставил значительный след в истории освоения космоса, проявив себя как выдающийся летчик и командир, способный принимать ответственные решения в критических ситуациях.