Почти тысяча человек убирали и благоустраивали Вологду

Фото: официальный сайт Вологды.

Глава города Сергей Жестянников подвёл итоги уборки и благоустройства Вологды за прошедшие сутки. 28 мая в дневную смену использовали 41 единицу техники, а в ночную смену с 28 на 29 мая — 29 единиц.

Уборку городских территорий днём 28 мая осуществляла 41 единица техники, среди которой КДМ, МТЗ, самосвалы, пылесос, экскаваторы-погрузчики и «Бродвей». В ночную смену задействовали 29 единиц техники: семь КДМ, две МТЗ (бочка), три МТЗ (щётка), четыре самосвала, четыре экскаватора-погрузчика, два пылесоса, два «Бродвея», один бульдозер, один ПУМ и три «газели».

Днём на ручной уборке работал 931 человек. 16 человек и две единицы техники приводили в порядок парковые зоны, 22 работника и шесть единиц техники были задействованы на профилактике сетей, четыре человека занимались элементами дорожной инфраструктуры, управляющие компании привлекли 800 дворников.

«"Парки Вологды" провели работы на своих территориях: убирали мусор, косили траву, ремонтировали малые архитектурные формы в Осановской роще, готовили нестационарные торговые объекты к открытию, а также подготовили котлован под монтаж колеса обозрения. Личный контроль содержания города продолжаю», — говорит Глава города Вологды Сергей Жестянников.

За прошедшие сутки удалено 98 кубометров смёта, всего с начала сезона — 14 206 кубометров. Отремонтировали 400 кв. м асфальта, всего сделано 27 172 кв. м. В порядок привели 13 контейнерных площадок, всего — 561, и 34 дорожных знака, с начала сезона — 2197.

Накануне также провели покос травы на 29,1 га, всего с начала сезона 278,13 га, в том числе 120,11 га УДС, 0,68 га неразграниченных территорий, 52,34 га парков и скверов, 105 га дворовых территорий.

Напомним, МКУ «Зеленстрой» требуются специалисты по содержанию улично-дорожной сети для сопровождения контрактов, обеспечения технического надзора, обработки заданий по благоустройству города; трактористы 4-го разряда для управления трактором МТЗ и выполнения земляных, дорожных и строительных работ; рабочие 1-го и 4-го разрядов и другие специалисты. Подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону 8 (8172) 28-60-16 или в отделе кадров МКУ «Зеленстрой» по адресу: Вологда, ул. Горького, д. 86, каб. 419.