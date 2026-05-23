82-й сезон закроется в День памяти Валерия Гончарова.

Ярким гала-концертом закроет 82- й концертный сезон Вологодская филармония 24 мая.

В Русском доме за уходящий сезон одновременно отчитаются все коллективы Вологодской областной государственной филармонии: ансамбль песни и танца «Русский Север», Губернаторский академический оркестр русских народных инструментов, Камерный оркестр, Мужской хор, солисты, ансамбль народной музыки «Солнцеворот».

Символично, что филармония закрывает сезон в День памяти Валерия Гончарова, возглавлявшего филармонию в течение многих лет. 24 мая 2025 года Валерий Петрович ушёл из жизни.

«Завершение 82-го концертного сезона — это не только итог нашей работы, но и дань памяти выдающемуся деятелю культуры Вологодчины Валерию Петровичу Гончарову. Его наследие — созданные им коллективы, любовь к Вологде и стремление сделать её центром культурной жизни — стали для нас ориентиром в этом сезоне. Концерт „Город, в котором хочется жить“ — это не просто закрытие сезона, а символ преемственности поколений и продолжения традиций, которые Валерий Петрович заложил в филармонии. Мы благодарны всем артистам, зрителям и партнёрам за поддержку и ждём новых встреч в следующем сезоне», — отметила директор Вологодской филармонии Елена Доможирова.

Закрывая 82- й сезон, Вологодская филармония уже вовсю готовит 83 й — ещё более яркий, насыщенный, интересный. Зрителей ждут встречи с выдающимися музыкантами и прославленными солистами, чьи имена известны далеко за пределами России.

По традиции 83-й сезон откроется в День музыки, 1 октября.