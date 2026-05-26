Задержан и допрошен по похоронному делу экс-замгубернатора Вологодчины Иван Иноземцев

Иван Иноземцев, июнь 2025 года. Фото: пресс-служба Правительства Вологодской области.

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев был уволен из правительства региона в ноябре после полугода работы. До этого он был замечен в драке в Петербурге, которая произошла в баре одной из гостиниц в предутренние часы.

После драки он побывал в отделении полиции и в больнице, а затем вышел на работу. Но проработал лишь месяц.

Нынешнее общение с правоохранительными органами прокомментировал губернатор Георгий Филимонов. По его словам, это ожидаемо: следственные действия проходили в рамках «похоронного» дела.

"Как только возникли подозрения в возможной причастности, сразу обратили внимание силовиков. Мы никогда не будем терпимы к разного рода преступлениям — это одно из наших правил. Те, кто приходил на работу в областную команду, прикрываясь благими намерениями для решения узкокорыстных конъюнктурных задач, поступившись идеологией нашей работы, должны понести наказание. Каждый подобный проступок любого из членов областного правительства будет вскрыт. Здесь важнее результат, чем молчание во избежание неких «имиджевых потерь». Не надо пытаться к нам прислоняться, чтобы попробовать использовать. Сколько нужно, столько и будем продолжать выявлять и вычищать.

Правовую оценку действиям задержанного дадут соответствующие органы. Наша задача — содействовать в расследовании", - сказал Георгий Филимонов.

На Вологодчину работать в правительстве региона Иноземцев приехал в начале июня 2025 года из Подмосковья.

На него были возложены задачи по обеспечению безопасности региона в широком смысле: вопросы кадровой политики, экономической стабильности во всех отраслях, а также политической, информационной, культурной и общественной безопасности, включая защиту объектов и сотрудничество с силовыми структурами, ГО и ЧС. Дополнительно, он отвечал за взаимодействие с Русской Православной Церковью.