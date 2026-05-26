Происшествия26 мая 2026 8:00

Полиция задержала уголовников, воровавших иконы из храмов в разных регионах

У них изъяты реликвии на 500 тысяч рублей
Иван Чухнин
Силовики задержали двоих церковных воров. Стоп-кадр видео МВД России.

Ранее судимые жители Ярославской области специализировались на хищениях из храмов. Правоохранители их вычислили и задержали. У воров изъяты иконы на сумму около 500 000 рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, уголовники готовились к каждой краже: выбирали храм, наблюдали за обстановкой, определяли способ проникновения и готовили пути отхода.

Их вычислили. Подозреваемыми оказались ранее судимые жители Ярославской области. Одного из них задержали в Москве, второго — в Ярославле.

При досмотре обнаружены иконы и церковная утварь, пропавшие из храмов Ярославской, Костромской и Вологодской областей.

Возобновлены уголовные дела по статье 158 УК РФ, подозреваемые находятся на подписке о невыезде. Стало известно, что их проверяют на причастность еще к четырем подобным преступлениям.