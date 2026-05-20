В Вологде новые участники пополнили ряды Юнармии в год 10-летия движения

В Вологде на площади Дрыгина прошла торжественная церемония, посвящённая 10-летию Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Своё 10-летие «Юнармия» отметит 28 мая. В преддверии даты в ряды организации вступили около 150 юных вологжан.

Это ученики школ № 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 36, 41, гимназии № 2, лицея № 32, Центра образования № 42, студенты Северо-Западного инновационного колледжа, Вологодского технического колледжа и курсанты военно-спортивного клуба «Бастион». Новобранцы дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству, после чего им вручили удостоверения и значки юнармейцев.

«В рядах движения ребята будут участвовать в различных конкурсах и акциях, заниматься волонтёрством и профориентацией. Мы работаем с различными предприятиями, с силовым блоком, например, УМВД и МЧС. Также юнармейцы шефствуют над "Орлятами Юнармии" – это младшее звено нашего движения, дошкольники и ученики начальных классов. Сейчас в рядах "Юнармии" Вологды более 3 800 ребят», — рассказал старший референт Главы города Вологды по патриотическому воспитанию, начальник муниципального штаба «Юнармия» города Вологды Сергей Голубев.

Это Всероссийское детско-юношеское движение объединяет сегодня более двух миллионов детей и подростков со всей России. В преддверии юбилея выпускникам-юнармейцам вручили памятные медали «10 лет "Юнармии".

На церемонии вручили награды победителям шестой общегородской военно-патриотической игры «Виват, Победа!», которая проводилась в октябре 2025 года. Участие в ней приняли 240 школьников и воспитанников патриотических клубов, юнармейцы и кадеты Вологды. Третье место заняла команда школы № 13, второе место — команда школы № 21, а победителем стала команда школы № 17.

Добавим, также состоялось общегородское вступление в ряды еще одного сообщества детей и молодежи «Движение первых». Его участниками стали 800 юных вологжан, сообщает пресс-служба администрации Вологды.