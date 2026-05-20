Экипаж «Справедливой России» пришвартовался в Соколе

Справедливороссы Юрий Ерегин и Владислав Зворыкин на набережной Сокола.

О горячей линии справедливороссов и о Центре защиты прав граждан (ЦЗПГ), партийном проекте «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», наслышаны многие. Знают, что там выслушают и помогут. Получить бесплатную юридическую консультацию в наше время – дорогого стоит. А в Центре защиты прав граждан реально помогут и в вопросах ЖКХ, и в земельном вопросе, в проблемах с соцзащитой и наследством, в спорах с застройщиками и управляющими компаниями.

И не обязательно ехать на встречу с юристами в Вологду. Специалисты Центра защиты прав граждан в минувшие выходные прибыли в Сокол для встречи с местными жителями.

На встречу со справедливороссами пришло немало горожан.

- Лично принимал жителей Сокольского округа. Вопросов и проблем много — от недостатка в городе культурно-досуговых мероприятий и вопросов трудового законодательства, до проблемных моментов в коммунальной сфере и общественного транспорта. Каждое обращение фиксируется и берется в работу с курсом на их решение, -- рассказал депутат Законодательного собрания, руководитель регионального отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» в Вологодской области Владислав Зворыкин

А к центральной набережной пришвартовался плот справедливороссов – это можно понять по желто-красным баннерам, флагам на борту. Капитан на плоту - справедливоросс Юрий Ерегин.

Юрий Анатольевич - известный не только на Вологодчине человек. Экс-мэр Анадыря, помощник депутата Государственной Думы Алексея Чепы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», экс- полномочный представитель президента, отец троих детей.

Своими руками он построил партийный плот и седьмой раз сплавляется по рекам Вологодчины – от Вологды до Великого Устюга.

Как говорят партийцы, это не просто плот: он несет идеи справедливости в каждый город, в каждый населенный пункт на своем пути.

Одной из первых остановок для плота, который носит название «оПЛОТ», и стал Сокол.

Судно было открыто для всех желающих, его можно было осмотреть – так что сокольчане воспользовались приглашением, смогли сделать памятные фотографии и пообщаться с командой отважных путешественников. И равнодушных не осталось.

Петр-Григорьевич Каминный оставил отзыв: «Очень даже оригинально! Впечатляюще и, без сомнения, действенно! Справедливая Россия, ВПЕРЁД!»

- «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — это партия дела, а не слов. И этот плот — живое доказательство: мы приходим туда, где нас ждут, и помогаем адресно, - подвел итоги речного десанта Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Сокол лидер партии в регионе Владислав Зварыкин.