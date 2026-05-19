В Вологде споют песни на стихи Николая Рубцова

3 июня на сцену Вологодской филармонии выйдут артисты ТЮЗа Череповца с программой «Душа хранит». Из одноимённого сборника стихов в неё вошли самые известные произведения Николая Рубцова. Прозвучат популярные песни на слова вологодского поэта: «Звезда полей», «Морошка», «В минуты музыки печальной», «Улетели листья с тополей», «Букет», «До самого креста», «В горнице».

Каждое вокальное творение — отдельный маленький спектакль. И в этой работе певческие таланты сочетаются с актёрским мастерством. Вокальная техника вкупе с режиссёрской интерпретацией становятся единым средством для передачи смыслов и эмоций, заложенных в стихах.

«Поэзия Рубцова бесконечно музыкальна. Музыка не только в каждой строчке, но и между ними. 240 стихотворений Николая Рубцова стали песнями. Прямо в сердце проникают глубокие, душевные, проникновенные, нежные, мелодичные строки. В своей работе мы прикоснулись к живому, трепетному миру Николая Рубцова. Каждое стихотворение звучало как откровение, каждая песня — как молитва. Наши невероятные артисты вокалисты вложили столько сердца, столько пронзительной любви в каждую строчку!» — рассказали в пресс службе театра.

Возрастное ограничение: 12+.