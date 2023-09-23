В Вологде гость города угнал прогулочный теплоход "Персей"

На берег мужчине пришлось добираться вплавь. Стоп-кадр.

В Вологде гость города угнал теплоход. Но не тут -то было: судно село на мель. А мужчине пришлось эвакуироваться вплавь. Надо сказать, лето на Русском Севере давно закончилось.

С берега похождения мужчины сняли на видео.

За ним прибыли полицейские. Как нетрудно догадаться, "капитан" был пьян. После ночных возлияний он внезапно решил прокатиться по утренней реке. Небольшое суденышко, обычно днем катающее туристов, стояло у причала.

34-летний Антон легко попал в капитанскую рубку прогулочного теплохода, но завести двигатель ему не удалось. Тогда он просто отдал швартовы и поплыл на теплоходе по течению. Однако лоцманом он оказался никудышным - буквально через 100 метров судно село на мель.

За угонщиком приехали полицейские. На видео запечатлена его эвакуация: он вплавь добрался до берега, и, обтекая, пытался сделать вид, что он тут не при чем.

Но к нему на берегу подошли люди в форме и увезли в отделение полиции.

Антону уже подобрали суровую уголовную статью. Любителю прогулок по реке грозит до восьми лет за угон теплохода.

Как стало известно, Антон прибыл из Мурманской области, из пгт Мурмаши, который считается поселком авиаторов и энергетиков.