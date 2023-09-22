В Вологде представят двухтомник писателя и литературоведа Виктора Гроссмана

Фрагмент афиши. Использован рисунок - портрет В. Гроссмана, художник Михаил Копьев.

Литературный вечер «Виктор Азриэлевич Гроссман (1887–1978): судьба и творчество», приуроченный к дню рождения писателя, драматурга, литературоведа и выходу его избранных сочинений, пройдет 26 сентября в конференц-зале Вологодской областной универсальной научной библиотеки (М. Ульяновой, 1).

О книге избранных сочинений писателя расскажут инициаторы издания – научный редактор книги, доцент кафедры литературы Вологодского государственного университета Елена Титова и руководитель проекта, редактор сочинений Любовь Солодухина.

Будут представлены видеофильм и презентация о жизни и творчестве писателя, а также персональная страница В.А. Гроссмана в разделе «Выдающиеся вологжане» ресурса «Память Вологды».

Мнением о новом издании поделятся рецензенты книги – кандидат культурологии Валерий Есипов и кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы ВоГУ Сергей Баранов.

Начало мероприятия в 15 часов.

Как говорят авторы проекта, их целью стала необходимость возвращения в литературу имени незаслуженно забытого писателя, литературоведа, неординарной личности.

В состав двухтомника вошли ранее неопубликованные, а также малодоступные работы писателя. Это рассказы, пьесы, литературно-критические статьи обширная переписка; знаменитые, считавшиеся утерянными «Этюды о Пушкине». Особое место занимают мемуары.

Юрист по образованию, Виктор Гроссман (1887–1978) автор пьес и романов, посвященных А.С.Пушкину: «Арион», «После восстания», «Татьяны милый идеал» и др.

В московский период жизни писателя (1910-1930-е гг.) он активно участвовал в театральной жизни столицы, тесно общался с Евгением Вахтанговым, Константином Станиславским, Владимиром Немировичем-Данченко, был завлитом МХАТа, писал пьесы, которые ставились на сценах московских и других театров страны, был профессором ГИТИСа.

В 1937 году Гроссман был принят в Союз писателей СССР.

Виктор Гроссман дважды был репрессирован, почти полтора десятка лет провел в лагерях.

Долгое время писатель жил и трудился в Вологде; был одним из основателей Вологодской писательской организации, со второй половины 1940-х по 1960-е годы преподавал в Вологодском педагогическом институте.

Вход свободный.

12+