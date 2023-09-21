26-летняя вологжанка попала в телепроект на канале "Пятница"

Школьная форма вологжанке, согласитесь, идет! Фото: ТК "Пятница".

Девушка из Вологды стала участницей "Новых Пацанок" на телеканале "Пятница". 21 сентября стартует проект, героями которого станут девушки с непростыми судьбами. Героини лишены родительской любви и понимания окружающих, являются заложницами неблагополучного окружения. Три месяца специалисты будут работать с ними - прорабатывать травмы прошлого, помогать избавиться от зависимостей. Это шанс начать жить по-другому.

Среди участниц – 26-летняя вологжанка Алина Буслаева. Мать Алины погибла от рук мужа на глазах у девочки, ее воспитала бабушка. Попытка изнасилования, буллинг, лишний вес - все это девушка лечила алкоголем. Но она хочет все исправить, завести семью. Она надеется, что проект ей поможет.

Три месяца Алина вместе с другими героинями будет жить в Школе Леди. Школьную форму Алина уже получила — костюм темно-синего цвета с шотландской юбкой, синий галстук с голубыми полосками, черные гольфы и лоферы.

Итак, держим за землячку кулачки.