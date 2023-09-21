Депутаты внесли поправки в бюджет Вологды, собравшись на первую сессию после каникул

В Вологде прошла первая сессия городской Думы после летних каникул.

Депутаты Вологодской городской Думы внесли изменения в бюджет. У них закончились летние каникулы. Средства направлены на большой блок инфраструктурных проектов. Плюс дополнительно профинансирован ряд мер социальной поддержки, ранее установленных городским парламентом. В частности, деньги направили на частичную компенсацию аренды жилья для педагогов и медиков, на льготную ипотеку медицинским работникам, а также на компенсацию донорам за сдачу крови.

«На частичную компенсацию аренды жилья для педагогов мы добавляем 4,4 миллиона, для медиков – почти полмиллиона, на льготную ипотеку медицинским работникам – 2,7 миллиона, и чуть меньше миллиона – на компенсацию донорам за сдачу крови. Дополнительное финансирование обусловлено тем, что наши меры поддержки востребованы и популярны», – сообщил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Так, по итогам первого полугодия компенсацией аренды жилья воспользовались 127 педагогов, исполнение составило 75%, а также 29 медицинских работников, здесь освоено 59% запланированных средств.

«Самые внушительные цифры по льготной ипотеке для медиков: на сегодня освоено 99% запланированных на год средств. Выплаты получают 28 специалистов, а это значит, что они гарантированно будут трудиться именно в Вологде ближайшие 7 лет», - добавил Юрий Владимирович.

Отметим, что число доноров в Вологде тоже увеличивается. По итогам 1 полугодия компенсации получили 6000 человек, безвозмездно сдавших кровь, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Вологодской городской Думы