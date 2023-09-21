80 миллионов рублей, вырученных за продажу "ВологдаФарм", будут направлены на переселение из ветхого и аварийного жилья

80 миллионов рублей - это около 30 квартир для жителей аварийного и ветхого жилья.

Дополнительно более 80 млн рублей выделено в Вологде на расселение из ветхого и аварийного жилья. Депутаты Вологодской городской Думы поддержали инициативы Администрации города Вологды по внесению поправок в бюджет 2023 года.

На сессии 82 млн рублей, полученные в результате приватизации муниципальной доли в компании «ВологдаФарм», будут направлены на исполнение судебных решений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

"По предварительным оценкам, это позволит обеспечить благоустроенным жильем порядка 30 семей. Речь идет не о покупке Администрацией квартир, а о предоставлении денежных выплат для самостоятельного приобретения жилья. Сумма в каждом конкретном случае формируется отдельно, исходя из регионального норматива стоимости квадратного метра, а это 70 657 руб./м2, и площади жилья, указанной в решении суда. Чтобы сумма была потрачена по назначению, через нотариуса заключается мировое соглашение, деньги перечисляются на депозит нотариуса и только после покупки жилья направляются продавцу", - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщил мэр, в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющейся частью нацпроекта «Жилье и городская среда», с 2019 года получили благоустроенное жилье 382 семьи. Для граждан приобретались благоустроенные квартиры в новостройках, был построен и сдан в 2022 году муниципальный дом для переселенцев на 203 квартиры на улице Архангельской. Также жители могли выбрать вариант выплат за аварийные помещения, чтобы на полученные средства приобрести благоустроенное жилье. Сейчас реализуется финальный этап этой программы.

«На сессии выделены также средства на решение дорожных вопросов. Так, предусмотрено финансирование на содержание улицы Поэта Романова, одного из крупнейших инфраструктурных проектов в нашем городе. Напомню, двухкилометровая дорога, которая строится при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова и является первым элементом Малого транспортного кольца, будет сдана в октябре 2023 года. Также городу передан участок трассы М - 8 «Холмогоры» – от поста ДПС до кольцевого пересечения Пошехонского и Окружного шоссе. На содержание обеих улиц выделено до конца года 4,5 млн рублей. Также хочу отметить выделение суммы в 1,1 млн рублей на обновление в Вологде искусственных неровностей. Это важно для решения вопросов безопасности на дорогах», - отметил Сергей Воропанов.

Еще одно важное решение – это выделение средств в размере 6,8 млн рублей на бесплатное питание в школах учеников 5-11 классов из семей участников СВО, а также школьников, приехавших из ЛНР, ДНР и Украины. Напомним, эта мера поддержки была утверждена осенью 2022 года, действовала в прошлом учебном году и продолжает действовать в этом, что и подтверждено бюджетным финансированием.

Сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.