В Вологде забили первую сваю Кувшиновского моста

Мост будет готов в 2024 году Фото: Евдокия САХАРОВА

На границе микрорайона Лукьяново города Вологды и поселка Кувшиново 20 сентября в основание нового моста забита первая свая. Всего 104 сваи составят основу для четырех опор моста. Две из них будут береговые, еще две – в русле реки Вологда. Подробности сообщил губернатор Вологодской области в соцсетях.

Фото: Евдокия САХАРОВА

Через год вместо узкого моста с реверсивным движением, где нет выделенного для пешеходов места, будет построена более современная конструкция.

«Две полосы движения - транспорту, широкие тротуары — пешеходам. Специалисты установят металлические ограждения, которые разделят проезжую часть и пешеходную зону. На участке появятся современные фонари. Будет светло, удобно и безопасно. Старт капремонту дали еще в июле. Работы должны завершиться к концу сентября следующего года», - написал Олег Кувшинников на своей страничке.

Фото: Евдокия САХАРОВА

По мнению главы региона, обновленный мост послужит развитию поселка Кувшиново. Там начнется строительство новых домов и разовьется транспортная сеть. Некоторые инвесторы уже заинтересовались этой территорией.