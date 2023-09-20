О нарушителях, о пьяных за рулем вологжане жалуются в чат-бот

Чат-бот создан в Телеграме.

На нарушителей ПДД вологжане жалуются в чат-бот. И благодаря этому нарушителей вычисляют и наказывают.

Напомним, анонимный чат-бот «За безопасность 35» запустили в июне. Сервис был разработан департаментом дорожного хозяйства совместно с Госавтоинспекцией области.

Вологжане могут сообщить в чат-бот о грубых нарушениях правил дорожного движения: управляют машиной в нетрезвом виде, создают аварийность на дорогах. В идеале - все нарушители будут найдены и привлечены к административной ответственности.

Вот что об этом рассказал начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев: «Мы продолжаем принимать анонимные сообщения через чат-бот в „Телеграме“.

За неделю нам поступило 12 таких обращений, одно оказалось достоверным. В Череповце водителя привлекли к административной ответственности за грубый выезд на полосу встречного движения. Благодаря боту удалось оперативно найти нарушителя и привлечь к ответственности».