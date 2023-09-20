Вологжане дорого платят, переходя пути в неположенном месте

-

Каждый день вологжане нарушают правила – переходят железнодорожные пути не по специальным переходам, а где удобно или ближе. Одни делают это сознательно, а другие не до конца понимают, что нарушают закон. Чем же может обернуться такое поведение?

Прежде всего, человек, переходя пути в неположенном месте, рискует своим здоровьем, и даже жизнью. По статистике, в 70 процентах случаев нарушитель после такой встречи с поездом погибает. Остальные получают очень серьезные травмы, восстановление после которых занимает годы. В этом году травмировано шесть жителей области, четверо из которых, в том числе и один несовершеннолетний, - смертельно. Всего же с начала года на территории Северной железной дороги пострадало 30 человек, 21 из которых погиб.

Безответственный пешеход ставит под угрозу здоровье и жизнь пассажиров поездов, локомотивной бригады. Что делает машинист, когда видит на путях человека? Правильно, применяет экстренное торможение, при котором могут пострадать пассажиры - упасть с полок, потерять равновесие, просто ушибиться. С начала года только на территории нашей области машинисты были вынуждены экстренно тормозить 19 раз. К сожалению, в восьми случаях наезд предотвратить не удалось.

А еще пешеход рискует своим кошельком, причем с лета этого года – уже существенно. Долгое время штраф за переход путей в неположенном месте составлял 100 рублей. Небольшое наказание вкупе с низкой вероятностью его получить приводило к невероятным масштабам миграций через пути. Только с начала года сотрудники вневедомственной охраны задержали более 1,2 тысяч жителей области, а полицейские выписали 93 административных протоколов. С июля 2023 года штраф за переход путей в непредназначенном месте увеличен в пять раз – до 500 рублей, а если нарушение совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – то и вовсе 1500 рублей.

Возможно, это заставит потенциальных нарушителей задуматься…