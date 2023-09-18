Сергей Баранов ушел с поста заведующего кафедрой литературы Вологодского госуниверситета

Фото: ВКонтакте, Вологодская областная библиотека.

Преподаватель с огромным стажем, большой знаток русской классики и современной литературы, блестящий лектор, человек исключительной порядочности Сергей Баранов ушел с поста заведующего кафедрой литературы Вологодского государственного университета. Спешим успокоить - он продолжит преподавать. Также продолжится цикл его лекций в Вологодской областной универсальной научной библиотеке имени Бабушкина.

О популярности педагога и лектора говорит тот факт, что регистрация на публичные лекции той же «Школы серьезного чтения» заканчивается не успев начаться. Например, места в зале областной библиотеки на лекцию по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы» закончились менее чем за два часа - и это вечером, в пятницу! Среди слушателей - люди разных поколений, различных профессий, в том числе журналисты, писатели и даже коллеги. Много тех, кто учился у Сергея Юрьевича. А есть и те, кому такая удача в жизни не выпала.

Работа заведующего кафедрой - это огромный организационный труд. А еще и бумажный. И вот - уже названо имя преемника. Нелегкое бремя будет нести Татьяна Воронина - кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы ВоГУ.

"Круг научных интересов Татьяны Николаевны широк и разнообразен. Она преподает такие дисциплины, как древнерусская литература и культура, зарубежная литература 17-18 веков, русская литература второй половины 20 века, современный литературный процесс, психология творчества, культурология… Требовательность, строгость и педантизм сочетаются в ее характере с заботливостью и душевной мягкостью. Также студенты любят ее за потрясающее чувство юмора, утонченный вкус и обаяние", - такие строки мы нашли в соцсетях.

Наша справка: Сергей Юрьевич Баранов родился 3 сентября 1948 года, детство провёл в белорусском городе Мозыре. Поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета.

Был призван в армию - служил в Вологде, в Красных казармах. После демобилизации Сергей Баранов год проработал в школе №17, пришел в университет в 1974 году.

Сергей Юрьевич не раз признавался: «Прежде всего, считаю себя просветителем…». Так и получилось - влияние его деятельности на культуру Вологодчины сложно переоценить. А мы всегда рады новым встречам с ним.