Переезды зачастую становятся местом ДТП на железной дороге.

Десять водителей привлечены к ответственности за ДТП на железнодорожных переездах Северной железной дороги

К ответственности за совершение ДТП на железнодорожных переездах Северной магистрали за восемь месяцев 2023 года привлечено десять водителей, сообщает пресс-служба СЖД. Трое в Архангельской и Ярославской областях, двое – в Ивановской области, и по одному водителю – в Вологодской и Костромской областях.

Общий размер ущерба, причиненного виновниками ДТП Северной железной дороге, составил 633 тыс. рублей. Сумма штрафов, назначенная виновникам ДТП в этом году, составила 55 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2023 года на территории деятельности Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Все аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Так, 6 мая 2023 года на железнодорожном переезде станции Шеломово Вологодской области водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате ДТП пострадавших не было, а водитель был привлечен к административной ответственности в виде нескольких штрафов общей суммой более 11 тысяч рублей.

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.