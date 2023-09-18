Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2023 12:37

Десять водителей привлечены к ответственности за ДТП на железнодорожных переездах Северной железной дороги

Общий размер ущерба, причиненного виновниками ДТП, составил 633 тыс. рублей
Иван Чухнин
Переезды зачастую становятся местом ДТП на железной дороге.

Переезды зачастую становятся местом ДТП на железной дороге.

Десять водителей привлечены к ответственности за ДТП на железнодорожных переездах Северной железной дороги

К ответственности за совершение ДТП на железнодорожных переездах Северной магистрали за восемь месяцев 2023 года привлечено десять водителей, сообщает пресс-служба СЖД. Трое в Архангельской и Ярославской областях, двое – в Ивановской области, и по одному водителю – в Вологодской и Костромской областях.

Общий размер ущерба, причиненного виновниками ДТП Северной железной дороге, составил 633 тыс. рублей. Сумма штрафов, назначенная виновникам ДТП в этом году, составила 55 тыс. рублей.

За 8 месяцев 2023 года на территории деятельности Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Все аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Так, 6 мая 2023 года на железнодорожном переезде станции Шеломово Вологодской области водитель легкового автомобиля не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил столкновение с грузовым поездом. В результате ДТП пострадавших не было, а водитель был привлечен к административной ответственности в виде нескольких штрафов общей суммой более 11 тысяч рублей.

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

ДТПИнтересное