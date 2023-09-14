В Вологде детей младших классов классов будут кормить на меньшую сумму, чем в прошлом году

В Вологде уменьшилось финансирование на питание детей, которые обучаются в начальных классах. Ранее выделялось 90 рублей на ученика 1-4 классов, а с нового учебного года - 80. Интересно, что в письме Центра социального питания Вологды, которое было адресовано руководителям школ, говорится, что стоимость питания устанавливается "в целях обеспечения качества питания обучающихся и рационального расходования средств субсидий".

Это письмо и публикует НьюсВо.

"Это единственный муниципалитет в Вологодской области, который уменьшил детскую пайку, хотя финансирование питание школьников является защищенной статьей городского бюджета. Проблемы в этом вопросе начались при принятии бюджета 2022 года - в Вологде впервые не было проведено дополнительное софинансирование питания детей из многодетных семей и детей с хроническими заболеваниями в школах в размере 5 млн.рублей, решили попробовать на детях сэкономить", - сообщил член Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Николаев.

Он участвовал в публичных слушаниях по проекту бюджета Вологды на 2022 и 2023-24 года. По его мнению властям необходимо исправить ситуацию для обеспечения полноценного рациона питания школьников.