В Вологде археологи обнаружили части Кремля XVII века

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В Вологде археологам удалось обнаружить части Кремля XVII века. Об этом сообщило АНО «Вологодский археологический центр». Археологические исследования являются частью реставрационных работ, которые сейчас ведутся на территории Вологодского Кремля.

Специалисты выкопали два шурфа глубиной около 1,7 метра в районе Пятницкой башни и Северной стены ансамбля. Это сваи и лаги, которые были установлены во рве и являлись основанием стен.

Во влажном культурном слое конструкции прекрасно сохранились и не потеряли своих несущих свойств. Образцы направили на дендрохронологическое исследование - так специалисты выяснят их точный возраст.