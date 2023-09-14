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Общество14 сентября 2023 8:00

В Вологде археологи обнаружили части Кремля XVII века

Деревянные конструкции служили основанием для стен
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы Елены Кукушкиной в соцсети

Фото со страницы Елены Кукушкиной в соцсети

В Вологде археологам удалось обнаружить части Кремля XVII века. Об этом сообщило АНО «Вологодский археологический центр». Археологические исследования являются частью реставрационных работ, которые сейчас ведутся на территории Вологодского Кремля.

Специалисты выкопали два шурфа глубиной около 1,7 метра в районе Пятницкой башни и Северной стены ансамбля. Это сваи и лаги, которые были установлены во рве и являлись основанием стен.

Во влажном культурном слое конструкции прекрасно сохранились и не потеряли своих несущих свойств. Образцы направили на дендрохронологическое исследование - так специалисты выяснят их точный возраст.

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