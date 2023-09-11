В Вологде прошел праздник двора на улице Кирова

Праздник прошел под флагом ЕДИНОЙ РОССИИ.

В Вологде прошел праздник двора. У дома на улице Кирова, 22 собрались дети и их родители. Праздник двора организовал Глава Вологды Юрий Сапожников с городским отделением «Единой России» и компанией Baza.net. Участников поддержала депутат ЗСО Марина Денисова.

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Для родителей и их детей прошли соревнования. Команды мам, пап, мальчиков и девочек состязались в упражнениях на ловкость и смекалку. А после участников праздника ждала церемония награждения с памятными подарками и чаепитие.

Сейчас инициативная группа жителей близлежащих домов готовится к участию в конкурсе «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор». На празднике были подведены итоги опроса жителей близлежащих домов – с каким объектом заявляться на конкурс и ремонтировать в случае победы.

«Волонтеры проводили опрос, и в голосовании победила детская площадка. Мы искренне надеемся, что у нас все получится, и мы займем в конкурсе значимое место», – говорит член совет дома на ул. Кирова, 22 Вадим Субботин.

«Замечательно, что такая добрая традиция праздников двора возвращается. Взрослые могут весело провести время вместе со своими детьми, отдохнуть после рабочей и учебной недели, и для этого достаточно просто выйти во двор. Нужно приложить максимум усилий к тому, чтобы одержать победу и чтобы двор стал еще уютнее, красивее и комфортнее. Наша совместная задача – соседей поддержать», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Вокруг двора расположены сразу несколько домов: ул. Челюскинцев, 4, 6, 8, ул. Кирова, 16, 22, ул. Мальцева, 19. Качественная и безопасная детская площадка здесь очень нужна

«Живу здесь три года, у меня трое детей, но, к сожалению, столкнулись с тем, что во дворе детям заняться особо нечем: состояние детской площадки не особо хорошее. Благодаря поддержке Главы города Юрия Владимировича Сапожникова и председателя ТОС «Кировский» у нас есть все шансы реконструировать нашу площадку, и все дети будут заняты», – говорит житель дома на ул. Мальцева, 19 Виталий Прокопьев.

Напомним, конкурс «Лучший дом. Лучший двор – 2023» стартовал 10 июля. Все заявки подаются на сайт moydom.er.ru. После предварительной оценки на предмет соответствия требованиям конкурса они выставляются на сайт для оценки «народными экспертами». Победителей федеральное жюри выберет из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в народном голосовании, которое продлится по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.