Появились кадры работы МЧС на месте крушения вертолета в Вологодской области

В Вологодской области продолжаются работы на месте паления вертолета. Кадры с места происшествия на озере Воже предоставила пресс-служба МЧС: спасатели продолжают работы по извлечению вертолёта из воды.

Погибшего, которого зажало в упавшем вертолете, доставили на берег. Двоих выживших - в районную больницу.

Люди выжили, потому что вертолет летел на минимальной высоте над озером. По главной версии - он задел воду и упал.

По факту паления вертолета в Вологодской области возбуждено уголовное дело. Читайте на WWW.VOLOGDA.KP.RU: https://www.vologda.kp.ru/online/news/5447442/

Вертолет упал возле острова Спас. Как гласит легенда, летом 1427 года на безлюдный остров прибыл ученик Кирилла Белозерского иеромонах Кирилло-Белозерского монастыря Мартиниан. На острове был основан Вожеозёрский Спасский мужской монастырь, больше известный как Чарондский Воздвиженский, который просуществовал около трехсот лет и был упразднен в 1764 году. Потом на месте монастыря образовалась деревня Новоспасская. К началу войны эти места были густо заселены, здесь находился сельсовет «Светлый Маяк». Большинство жителей Спаса носили фамилию Красавиных. Сегодня остров необитаем. На нем нет никаких построек. Есть только два креста, один из них, предположительно, на месте монастырского храма.

В 2020 году в Вологодской области пож Великим Устюгом упал вертолет этой же марки. Погибло 4 человека.