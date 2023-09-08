В Вологде открыли свето-музыкальный фонтан у ЦУМа

Фото: сайт Вологда.рф.

Фото: Вологда.рф ВКонтакте.

Фото: сайт Вологда.рф ВКонтакте.

В центре Вологды, на улице Благовещенской, при большом стечении народу открыли светомузыкальный фонтан. Работы закончены на площади перед Центральным универмагом.

О празднике рассказал мэр Сергей Воропанов. Он заметил, что : "Площадь с фонтаном выглядит очень гармонично, все здесь говорит об истории Вологды".

Напомним, жители сами выбрали место для установки светомузыкального фонтана и участвовали в разработке проекта.

"Уверен, что это пространство станет одной из достопримечательностей города и будет собирать вологжан и туристов. Хочу поблагодарить губернатора Олега Кувшинникова за этот прекрасный подарок", – сказал Сергей Воропанов.

Всего на благоустройство площади направлено около 140 млн рублей.

По словам руководителя Лаборатории городской среды Татьяны Ждановой, в основу проекта легло кружевоплетение, вологодский лен. Это неслучайно: на территории площади ранее был кружевной рынок. Вот что рассказал Татьяна: "В этом проекте проявлены все исторические слои. Здесь сформировался диагональный транзит, на который «нанизываются» места для отдыха. На площади выполнен монтаж малых архитектурных форм, представлены разные уровни наружного электроосвещения, и впервые в центре города появилось низкое освещение, установлены информационные стенды».

Как рассказали строители, светомузыкальный фонтан состоит из 98 форсунок, подающих струи, двух каскадов и «босоногой» зоны с уровнем воды до 10 см. Он работает с разными режимами подсветки. Не зря он называется музыкальным - здесь проигрывают 10 музыкальных композиций - можно услышать Чайковского и Рахманинова, так и музыку, написанную специально. В целом музыкальный цикл шоу длится около часа.

Сообщается, что этой осенью фонтан будет работать до 24 сентября. С 10.30 до 20.00 предусмотрен обычный режим без света и музыки, а с 20.00 до 21.00 – светомузыкальное шоу. После 24 сентября фонтан законсервируют на зиму.