В Вологде открыли свето-музыкальный фонтан у ЦУМа

В центре Вологды при большом стечении народу открыли светомузыкальный фонтан.Работы закончены на площади перед центральным универмагом. О празднике для всего города рассказал мэр Сергей Воропанов: "Площадь с фонтаном выглядит очень гармонично, все здесь говорит о истории Вологды, производстве льна". Напомним, жители сами выбрали место для установки светомузыкального фонтана и участвовали в разработке проекта. "Уверен, что это пространство станет одной из достопримечательностей города и будет собирать вологжан и туристов. Хочу поблагодарить губернатора Олега Кувшинникова за этот прекрасный подарок", – сказал Сергей Воропанов. По словам руководителя Лаборатории городской среды Татьяны Ждановой, в основу проекта легло кружевоплетение, вологодский лен. Это неслучайно: на территории площади ранее был кружевной рынок. Вот что рассказал Татьяна: "В этом проекте проявлены все исторические слои. Здесь сформировался диагональный транзит, на который «нанизываются» места для отдыха. На площади выполнен монтаж малых архитектурных форм, представлены разные уровни наружного электроосвещения, и впервые в центре города появилось низкое освещение, установлены информационные стенды», – рассказала Татьяна Жданова. Как рассказали строители, светомузыкальный фонтан состоит из 98 форсунок, подающих струи, двух каскадов и «босоногой» зоны с уровнем воды до 10 см. Он работает с разными режимами подсветки. Не зря он называется музыкальным - здесь проигрывают 10 музыкальных композиций - можно услышать Чайковского и Рахманинова, так и музыку, написанную специально. В целом музыкальный цикл шоу длится около часа. Сообщается, что этой осенью фонтан будет работать до 24 сентября. С 10.30 до 20.00 предусмотрен обычный режим без света и музыки, а с 20.00 до 21.00 – светомузыкальное шоу. После 24 сентября фонтан законсервируют на зиму. Всего на благоустройство площади направлено около 140 млн рублей.