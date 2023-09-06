Segezha Group в 2023 году выделила на благотворительность 30 млн руб

Холдинг реализует корпоративную стипендиальную программу.

5 сентября, в Международный день благотворительности, Segezha Group (MOEX: SGZH) подвела промежуточные итоги реализации социальных проектов за 8 месяцев 2023 года в семи регионах присутствия – всего 30,5 млн рублей. Около 40% из этих средств направили на обеспечение комфортной жизни в малых городах и поселках.

Так, в Галиче Костромской области благодаря поддержке компании удалось завершить реконструкцию центральной исторической площади. В Кировской области помогли отремонтировать водопровод в посёлке Безбожник. В Иркутской - студенческое общежитие Усть-Кутского института водного транспорта.

Холдинг выступил спонсором зимнего и летнего спортивных фестивалей «Галичское Заозерье» в Костромской области. В Вологодской области – Сокольский ЦБК участвовал в приобретении формы для секции бокса «Спорт-Центр-Сокол» и спортшколы №1 «Сухона». В Красноярском крае – для команды по баскетболу Лесосибирского детского дома им. Ф.Э. Дзержинского. В Иркутской области на средства Segezha Group экипировали детский футбольный клуб для участия в финале соревнований «Кубок Льва Яшина» в Москве. В Онеге помогли обновить спортивную базу профсоюза работников лесной отрасли.

Одновременно холдинг реализует корпоративную стипендиальную программу. Стипендии выплачивают студентам, обучающимся лесным профессиям в Онежском индустриальном техникуме, Лесосибирском технологическом техникуме, Северном колледже в Сегеже, Сокольском лесопромышленном техникуме и Кировском лесопромышленном колледже.

Также компания поддерживает культурную жизнь в регионах присутствия. Например, сотрудники холдинга купили цифровое пианино для детской музыкальной школы в селе Архангельское Кировской области, аудио- и видеотехнику – для средней школы в посёлке Валдай в Карелии. Софинансировали ремонт Золотухинского культурно-досугового центра в Архангельской области, Верхосунского Дома культуры и Каменно-Переборской сельской библиотеки – в Кировской. В Вологодской области Сокольский ЦБК оказал финансовую поддержку в приобретении скамеек для Центра народной культуры и художественных ремёсел «Сокольский».

Segezha также поддерживает медицину. Финансовая помощь оказана Онежской районной больнице, Детской республиканской больнице им. И.Н.Григовича в Карелии. Аптечные сертификаты передали ветеранам по случаю празднования Дня Победы.

Segezha Group планирует продолжать благотворительную деятельность: новые объекты социальной поддержки и конкретные благополучатели уже определены.

Реклама. АО «СОКОЛЬСКИЙ ЦБК». http://www.sokolmill.ru

LjN8Jz5gR