Производители алкоголя в Вологде распущены из-за ареста владельца

Ликероводочный завод "Русский Север" приостановил свою работу. Работников завода отправили в простой. Это связывают с тем, что владельца арестовали - он находится в СИЗО. Работники предприятия сообщают, что людей распустили еще в середине августа с сохранением 2/3 заработной платы. Предположительно простой продлится до 30 сентября.

Дальнейшая судьба и рабочих, и завода неизвестна. Напомним, Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму владельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова. Информация была размещена на сайте Росфинмониторинга. Сейчас Беспалов находится в СИЗО по делу о даче взятки.

Ранее NewsVo писал, что владельца водочного завода в Вологде задержали по делу о финансировании ВСУ.

Александр Беспалов стал собственником активов в мае 2022 года - ранее заводы "Русский Север" в Вологде и подмосковный "Родник и К" связывали с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, хотя формально активы принадлежали кипрским компаниям.

По данным следствия, Александр Беспалов помог Андрею Лазутину, гендиректору подмосковного ликеро-водочного завода «Родник и К», где производилась водка «Хортица», освободить за взятку 10 тыс рублей сына от армии. Телефоны участников сделки прослушивались, так как ранее водочный бизнес был связан с украинским бизнесменом.

В Вологде производство находилось на улице 3-его интернационала, в разливали бренды «Мороша» и «Хортица». В 2021 году эти продукты были лидерами российского рынка с долей 4,4% и 5,3% соответственно.

На сайте завода (дата обновления информации неизвестна) говорится, что там работает более 400 сотрудников; производительность 24 тыс. бутылок в час.

На сайте сообщается: "Завод «Русский Север» объект культурного и архитектурного наследия, живой и действующий памятник традиций, труда и любви к своему делу.

Здания завода из красного кирпича были построены на рубеже XIX-XX веков.

Производство алкогольной продукции на территории Завода организовано в первые годы зарождения Советского Союза...

... 2022 год в апреле завод «Русский Север» входит в группу компаний «Традиции Успеха». Существенно расширяет ассортимент продукции, добавляет к линейке производства бальзамы и вкусовые джины" - сообщает сайт.