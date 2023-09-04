CLТ-панели из Сокола прошли испытания в московском НИИ

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31 августа в Москве в научно-исследовательской лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко прошли испытания панели перекрытия из CLT, которые производит Сокольский ДОК.

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко – ведущий российский научно-исследовательский институт в области теории сооружений, строительных конструкций, расчёта сооружений, экспериментальных исследований и разработки нормативных документов по строительным конструкциям. Лаборатория деревянных конструкций обладает уникальным научно-исследовательским оборудованием для определения прочностных характеристик изделий из дерева.

Согласно российским нормативам, пролеты в жилом здании должны выдерживать равномерно распределённые по площади временные нагрузки в диапазоне 150-200 кгс/м2. Аналогичный показатель для общественных зданий, в зависимости от особенностей технологического процесса, – 250-500 кгс/м2.

В ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко исследовали прочность производимой на Сокольском ДОКе CLT-плиты размером 3м*6м и толщиной 100 мм, состоящей из 5 перекрестно склеенных слоев. При этом максимальная нагрузка на плиту составила 59 тонн, или около 1000 кгс/м2. Этот показатель практически в 5 раз больше норматива для временных нагрузок в жилых помещениях, и в 2-4 раза – в общественных.

Слоистая структура CLT-панелей в форс-мажорной ситуации разрушения придает им дополнительные преимущества по сравнению с железобетонными конструкциями. Благодаря перекрестной склейке конструкция из CLT разрушается не мгновенно, а постепенно, по слоям. Предупреждающий сигнал – специфический громкий треск деревянных ламелей - позволяет людям вовремя среагировать и успеть выйти из здания.

Результаты исследований нагрузок на пролетные конструкции из CLT-панелей будут использованы для внесения изменений в российские Своды правил в области деревянного домостроения. Эта работа ведется в целях исполнения поручения Президента России Владимира Путина от 22 марта 2023 года по вопросу развития производства деревянных домокомплектов заводского изготовления.