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СЕВЕРГАЗБАНК снизил ставки по семейной, льготной и ИТ-ипотеке

Ипотека с государственными программами поддержки стала еще доступнее в СЕВЕРГАЗБАНКЕ

Процентные ставки снижены по трем ипотечным программам, что делает ежемесячный платеж по ним более комфортным. Благодаря данным программам можно приобрести квартиры в новостройках, новые готовые жилые дома с земельным участком и таунхаусы.

Процентные ставки по «Семейной ипотеке» в СЕВЕРГАЗБАНКЕ снижены до 5,2% годовых*. Приобрести жилье по этой программе могут семьи, которые воспитывают двух детей возрастом до 18 лет, или в которых есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, или в семье есть ребенок категории «инвалид».

«Льготная ипотека»** теперь доступна по ставке от 7,2% годовых. Программа действует для всех граждан РФ, независимо от наличия детей.

Ставка по ипотеке для ИТ-специалистов снижена до 4% годовых***. Программой могут воспользоваться сотрудники аккредитованных государством ИТ-компаний.

Подать заявление на ипотеку в СЕВЕРГАЗБАНКЕ можно удаленно через сайт Банка.

Данные программы доступны как для жителей регионов, где расположены офисы СЕВЕРГАЗБАНКА, так и в десятках регионов, где банк работает через организации-партнеры.

*Подробные условия - https://severgazbank.ru/mortgage/88/24138

Сумма кредита: «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека» — от 300 тыс. до 12 млн рублей, «ИТ-ипотека» — от 300 тыс. до 18 млн рублей. Срок кредитования: 3-30 лет. Первоначальный взнос: от 15% стоимости приобретаемого жилья. Указанные ставки действительны для клиентов, заключивших договор личного страхования.

**Подробные условия - https://severgazbank.ru/mortgage/58/15130

***Подробные условия - https://severgazbank.ru/mortgage/58/44367

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