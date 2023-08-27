Многодетные вологжане с пятью детьми попали в страшную аварию в Адыгее

Фото из газеты Верховажский вестник

20 августа в республике Адыгея в поселке Энем произошло смертельное ДТП, в которое попала семейная пара с пятью детьми. Вологжане возвращались с моря, когда их автомобиль врезался в грузовик, остановившийся на светофоре. Легковушку от удара отбросило на еще одну фуру.

Газета «Верховажский вестник» сообщает, что пятеро детей в возрасте от полутора до 12 лет не пострадали и сейчас находятся в одном из медицинских учреждений Краснодарского края. Их мать в тяжелом состоянии в реанимации, отец погиб.

Семья Дмитрия и Татьяны Погодиных недавно переехали из Череповца в Верховажье. Учительница технологии в прошлом году стала стала победительницей федеральной программы «Земский учитель».

«Позвонил начальнику департамента здравоохранения области Алексею Плотникову по поводу ДТП, произошедшего в Адыгее. Дал поручения оказать всемерную помощь пострадавшим, оперативно и всесторонне помочь адыгейским коллегам», — заявил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.