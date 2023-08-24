Известная артистка Людмила Артемьева замечена в вологодской деревне

Анастасия Даниленко, ВКонтакте.

В Кадуйском округе снимается фильм. Вологжане уже заметили на вологодской земле известнейшую артистку Людмилу Артемьеву. Съемки происходят в районе деревни Якимово. Там снимается короткометражный фильм «39 няня». В главных ролях - Владимир Епифанцев и Людмила Артемьева.

Сценарий ленты написал Иван Авсеенко, режиссер - Айнур Аскаров. Съемки уже подходят к концу. К работе привлечены и вологжане.

В группе «Актеры массовых сцен Вологодской области» ВКонтакте https://vk.com/kino35.vologda искали местных актеров на роли няни и охранника, садовника и повара.

Требовался и дублер на роль Владимира Епифанова. Благодаря заявке, мы имеем полные данные о параметрах х актера: рост 182 см, обувь - 45, костюм - 56, брюки - 54, ворот - 43, объем головы - 60 размер.

А вот Людмила Артемьева появилась на съемочной площадке сама. И, конечно, вызвала восхищение.

Анастасия Даниленко, молодой сокольский режиссер, разместила фотографии и написала ВКонтакте: "Этой ночью побывала в Кадуе на съемках фильма. Погрузилась в любимую атмосферу, почерпнула новые знания, переняла пару лайфхаков, которые действительно работают на съёмочной площадке!

Людмила Артемьева из сериала "Сваты", сыграла свою роль блистательно, так, что в некоторых моментах я не могла понять когда она говорит по сценарию, а когда обращается к съёмочной группе или просто шутит. Очень верю ей)".