Заключительный этап конкурса «Вологодская книга-2022» стартует 28 августа

Областной конкурс проводится двенадцатый раз. Фото: cultinfo.ru

Голосование на конкурсе «Вологодская книга-2022» начнется 28 августа. Это решающий этап двенадцатого областного конкурса, организованного Вологодской областной универсальной научной библиотекой им. И. В. Бабушкина. В конкурсе участвуют издатели и авторы региона.

В этом году конкурс проходит с апреля 2023 года, а итоги конкурса подведут на церемонии вручения наград победителям на Неделе Вологодской книги во второй декаде октября. Главными задачами самого масштабного регионального конкурса являются выявление лучших образцов книжной продукции Вологодской области, популяризация новых изданий, в том числе и по краеведению, укрепление сотрудничества издателей, полиграфистов, авторов и библиотек, содействие продвижению вологодских изданий на рынок.

Как рассказала координатор конкурса, руководитель Вологодской книжной палаты Любовь Солодухина, уже отобраны книги, изданные в Вологодской области или вологжанами вне ее пределов, за 2022 год, поступившие в библиотеку как обязательные экземпляры и дары.

Все эти книги можно будет увидеть на выставке с 28 августа по 17 сентября 2023 года (ул. М. Ульяновой, д.1, 3-й этаж, зал №12). В это же время будет работать виртуальная выставка и онлайн-голосование, в ходе которого за них может проголосовать каждый желающий, опустив заполненный бюллетень в короб для голосования или на сайте библиотеки. Тогда же начинает свою работу и конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия, в число которых вошли специалисты и эксперты в области книгоиздания и полиграфии, именитые ученые, преподаватели, руководители творческих союзов, представители департаментов областного правительства, определят победителей.

Лучшие книги будут названы в следующих номинациях:

«Художественная литература: проза, поэзия» (отмечаются автор или авторский коллектив);

«Лучшая книга о Вологодской области» (отмечаются автор или авторский коллектив);

«Лучшее издание о Вологодской области» (отмечается издательство);

«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (отмечается типография);

«Лучшее художественное оформление издание» (отмечается художник или дизайнер);

«Лучшее учебное издание» (отмечаются автор или авторский коллектив);

«Лучшее научное издание» (отмечаются автор или авторский коллектив);

«Лучшее издание для детей и юношества» (отмечаются автор или авторский коллектив).

Одна книга может быть представлена в нескольких номинациях. Книге, набравшей наибольшее число баллов во всех номинациях, будет присвоено звание «Книга книг: лучшая книга года».

Утверждена также номинация «Выбор читателя», победителя которой определят сами читатели.

В каждой основной номинации определяется по три лауреата, среди них – один победитель. В номинации «Выбор читателя» будет отмечен только один победитель. Допускается объявление специальных номинаций и дипломов.

Конкурс проводится в целях содействия развитию книгоиздания в Вологодской области, развития и укрепления лучших традиций книжного дела в Вологодской области.