На Вологодчине стартовал сенофест

Фото: страница Сергея Жестянникова ВКонтакте

Глава Вологодского округа Сергей Жестянников предложил вологжанам провести флешмоб арт-объектов из сена. В прошлом году акция прошла в первый раз.

«Мы предложили землякам и сельсхозпредприятиям сделать из стогов сена необычные арт-объекты, затем сфотографировать их и выложить в социальных сетях #сенофест35. К конкурсу подключились десятки жителей нашего и соседних районов. Так, у деревни Новое появились «доярка» и «пастух». Недалеко от деревни Стризнево из стогов выложили букву «Z». А сотрудники племзавода «Родина» на территории предприятия сделали большого медведя», - рассказал Сергей Жестянников.

Глава округа пообещал разместить лучшие фотографии на своих страницах в соцсетях. Победителей определят 8 октября в День сельского хозяйства.