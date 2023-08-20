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Общество20 августа 2023 9:30

Вологжанка передала автомобиль "Ниву" своего супруга для бойцов СВО

Пенсионерка Нина Михайловна считает, что там он нужнее
Иван Чухнин
Администрация Нюксенского округа, ВКонтакте.

Администрация Нюксенского округа, ВКонтакте.

Вологжанка, жительница Нюксенского района, ветеран труда Нина Михайловна Расторгуева направила в зону проведения специальной военной операции автомобиль «Нива». Он принадлежал ее мужу. Как сообщила группа Администрации Нюксенского округа в соцсети ВКонтакте, Нина Михайловна - ветеран труда, принадлежит к тому поколению, которых мы называем "дети войны" - она помнит Великую Отечественную и знает, как важна помощь тыла тем, кто в окопах.

Нина Михайловна сказал, что автомобиль остался от мужа, а дети и внуки поддержали ее желание передать его бойцам в зону СВО.

«Пусть будет так, там нужнее», – сказала вслед уезжающему автомобилю Нина Расторгуева.

Администрация Нюксенского округа выражает огромную благодарность бескорыстной женщине. Особая благодарность тем, кто участвовал в транспортировке «Нивы», тем, кто в Вологде провел техосмотр и техподготовке машины, тем, кто участвовал ее отправке в зону СВО.

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