Вологжанка передала автомобиль "Ниву" своего супруга для бойцов СВО

Администрация Нюксенского округа, ВКонтакте.

Вологжанка, жительница Нюксенского района, ветеран труда Нина Михайловна Расторгуева направила в зону проведения специальной военной операции автомобиль «Нива». Он принадлежал ее мужу. Как сообщила группа Администрации Нюксенского округа в соцсети ВКонтакте, Нина Михайловна - ветеран труда, принадлежит к тому поколению, которых мы называем "дети войны" - она помнит Великую Отечественную и знает, как важна помощь тыла тем, кто в окопах.

Нина Михайловна сказал, что автомобиль остался от мужа, а дети и внуки поддержали ее желание передать его бойцам в зону СВО.

«Пусть будет так, там нужнее», – сказала вслед уезжающему автомобилю Нина Расторгуева.

Администрация Нюксенского округа выражает огромную благодарность бескорыстной женщине. Особая благодарность тем, кто участвовал в транспортировке «Нивы», тем, кто в Вологде провел техосмотр и техподготовке машины, тем, кто участвовал ее отправке в зону СВО.