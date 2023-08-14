Вологодский кот-спасатель завел аккаунты в соцсетях

В соцсети он заявился. И пусть весь мир подождет. телеграмм канал (https://t.me/ass_Belyash)

Спасатель кот Беляш переквалифицировался в бандита и завел аккаунт в соцсети ВКонтакте и телеграм-канал «Бандит Беляш».

Фото: телеграмм канал (https://t.me/ass_Belyash)

Ранее "Комсомольская правда"- Вологда сообщала, что к Аварийно-спасательной службе Вологды прибился черный кот. Он стал любимцем спасателей. И это сыграло злую шутку. Кот, заваленный вкусняшками, отъелся так, что его вынужденно посадили на диету. А голодающий кот что-то съел и заболел. В итоге он был отстранен от службы с требованием похудеть. Однако за месяц, не без советов ветеринара, он сумел сбросить 1,5 кг и вернулся в строй.

Он чудесным образом постройнел. А, почувствовав к себе интерес, завел аккаунты.

«Итак, что нас ждет дальше? Много постов везде! Стикеры в телеграмме! (Постараюсь отрисовать к Новому году. Раньше никак, у меня лапки). Надеюсь, всем угодил», - такой пост размещен на странице Беляша в ВК в группе «Кот-спасатель Беляш».

«Я, как продвинутый котенок, буду отвечать на ваши комментарии», - пишет он в Телеграм-канале «Бандит Беляш».

Вероятно, общение в сетях будет отнимать у него немало времени, но поклонники надеются, что он не бросит свои обязанности спасателя.