Сокольские волонтёры присоединились к акции «Вода России»

Берег Сухоны стал чище. Фото: Из архива предприятия

В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» волонтёры АО «Сокольский ЦБК» и трудовой отряд комбината «Горящие сердца» провели субботник в водоохранной зоне предприятия, на берегу реки Сухона. Эта акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Сухона – крупнейшая река Вологодской области, один из основных притоков Северной Двины. Ее исток – озеро Кубенское, расположенное к северо-западу от города Сокол. Состояние реки влияет на экологическое благополучие не только Вологодского региона, но и Архангельской области.

За несколько дней волонтёры собрали бытовой мусор, приносимый течением реки, и провели санитарную вырубку кустов на прибрежной территории. Весь мусор вывезли на специализированный полигон.

- Комбинат уделяет большое внимание вопросам экологии. Так, в 2022-2023 годах мы модернизировали узел смолоотделения и очистки целлюлозы. Благодаря этому выросла производительность оборудования, снизилась концентрация взвешенных веществ в сточных водах. Одновременно обновили узел регенерации кислоты, восстановили три спиральных теплообменника. За счет этого удалось добиться полной конденсации дурно пахнущих газов, с последующим возвратом конденсата в цикл регенерации кислоты. Сокольский ЦБК постоянно ведет работу по вторичному использованию промышленных стоков и сокращению потребления водных ресурсов. Уже в сентябре мы планируем завершить проект по сбору и повторному использованию горячей воды с участка регенерации варочной кислоты – это позволит сократить потребление воды на 50 м3 в час. В водоохранной зоне предприятия регулярно убираемся, занимаемся благоустройством. Проект «Вода России» нам очень важен. Течение реки приносит на нашу территорию бытовой мусор, пластик. Волонтеры все это собрали, а за счёт вырубки кустов значительно осветлили прибрежную территорию», - рассказал генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.