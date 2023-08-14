Череповчанин выловил сома длиной в 190 сантиметров

Вот такой сом! Фото: официальный сайт Череповца.

Череповецкий рыбак в одиночку поймал двухметрового сома на Рыбинском водохранилище. Алексей Морозов раскрыл секрет удачи. Это не первая его рыбацкая удача, а второй гигант за две недели.

Рыбину он измерил. Она оказалась больше, чем рост среднего человека - 190 сантиметров.

Вес обитателя водоема — 43 килограмма. Оказалось, это не рекорд. Рыбак вытаскивал рыбин и покрупнее. Например, самый большой гигант - около 54 кг.

Алексей раскрыл секрет удачи: "Ловил спиннингом на живца. На лодку тащил сам, было нетяжело, уже привык. Рыбалкой увлекаюсь уже восемь лет. Большие клюют редко, обычно до 20 килограммов, таких я отпускаю. Самый большой сом был весом около 54 килограммов. Гигантов забираю домой. Из него много чего можно приготовить. Семья у нас большая», — рассказал Алексей Морозов журналистам официального сайта Череповца.