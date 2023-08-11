Вологодский кот-спасатель Беляш похудел на жесткой диете и вернулся на службу

Вот такие щечки отъел кот. Непорядок! Фото: "Спасатели Вологда" ВКонтакте.

Отстранённый кот Беляш, несший службу в Аварийно-спасательной службе Вологды похудел и наконец-то вернулся на пост. Диета ему давалась не без труда - он даже падал в обморок. Однако, 1,5 килограмма он скинул и снова приступил к несению службы.

Ранее сайт КП-Вологда сообщал, что кот пропал из ленты группы вологодских спасателей ВКонтакте. И читатели забеспокоились: "Что случилось?". Как оказалось, любимец, прибившийся к спасателям, сначала набрал вес, а когда его ограничили в корме, умудрился что-то подобрать и съесть недоброкачественное на улице и - отравился.

Его решили отправить на поправку на домашний режим. С искренним пожеланием - похудеть. Ведь он появился у спасателей худым и стройным, но, видимо, после голодной уличной жизни так был жаден до еды, что неприлично растолстел. Он даже умудрился застрять между батареей и стеной, где раньше проходил без труда.

Согласитесь, а вот здесь уже лучше! Фото: "Спасатели Вологда" ВКонтакте.

Представитель аварийно-спасательной службы города Надежда Сашина забрала приболевшего толстячка к себе домой - так легче следить за его режимом питания. Ведь 7 килограммов для довольно молодого кота - это, конечно, явно не здорово.

Беляша свозили на прием к ветеринару. Тот прописал ему специализированный корм, обозначил норму и часы кормежки: 100 граммов в обед и 50 - на ужин.

Спасатели обеспечили кота питанием на два с лишним месяца: куплено 10 килограммов такого корма. И за месяц у Надежды питомец "схуднул". Сейчас вес Беляша составляет около пяти с половиной килограммов. Так что решено было ему вернуться на службу.

Согласитесь, а вот здесь уже лучше! Фото: "Спасатели Вологда" ВКонтакте.

Всех спасателей еще раз проинструктировали, чтобы не подкармливали кота, каким бы голодным и несчастным он не прикидывался. Ребята на радостях, что любимец вернулся, накупили ему игрушек — животному нужно активно двигаться.

Надежда, которая месяц ухаживала за отстраненным от службы котом, рассказала, что диета коту давалось это нелегко. У Беляша даже происходили “голодные обмороки”:

— Когда я что-то готовила на кухне — приходил и падал на спину. Лапы кверху и даже рот приоткрывал! Настоящий актёр!

И все же Надежда выдержала характер. Кот пришёл в форму и вновь готов к выполнению своих служебных обязанностей. Впереди - патрулирование реки, выезды на вызовы. А в свободное время - усиленные тренировки, чтобы поддержать тушку в хорошей физической, а значит, в состоянии повышенной игручести, форме.