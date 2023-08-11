В Вологде кинолог со служебной собакой Юрмалой нашли угонщика автомобиля

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде к полицейским обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что оставил свой автомобиль ВАЗ-2115 на стоянке возле дома на ул. Ленинградской, а позже, выйдя на улицу, не обнаружил его. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На место вызвали инспектор-кинолог Алексея Корепина с собакой по кличке Юрмала. Совместно с сотрудниками уголовного розыска им удалось найти подозреваемого. Юрмала взяла след и привела правоохранителей к 15-летнему юноше в соседнем дворе.

Подозреваемый признался, что накануне, гуляя по улице, обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2115 и решил на нем прокатиться. По его словам, он решил, что авто бесхозное. Он разбил кирпичом заднее стекло, но завести автомобиль не смог - в машине отсутствовал аккумулятор.

Юноша сходил домой, взял аккумулятор, установил его, после завел автомобиль, но не смог тронуться на нем. Школьник не отчаивался. На следующий день он сел в автомобиль и попросил прохожих подтолкнуть машину. Доехав до соседней улицы, он оставил авто на парковке жилого дома и отправился дальше гулять.

На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Угон». Ему грозит до 5 лет лишения.