В Вологде украли и уничтожили аппараты для кормления уток

Фото: vk.com/ecologika35

В Вологде разыскивают вандалов, укравших и сломавших вендинговые аппараты для кормления уток. Кормушки установили активисты АНО «ЭкоЛогика». Три из них появились в общественных пространствах города в конце июля, но уже первого числа был украден аппарат в Кремлёвском саду.

Один из аппаратов украли под покровом ночи - по камерам вандалов было плохо видно. Второй, расположенный в Ковыринском саду, сломали. Ущерб составил порядка 100 тыс. рублей. Дело передано в отдел дознания. Аппараты планируется восстановить - один такой стоит 40 тысяч рублей без учета доставки. Идет сбор средств.

«Посмотрели камеры, по ним не видно. Не первая ситуация, когда ставим объекты под камеры, но либо далеко и не видно лиц, либо ночью не видно изображение через листву. Сейчас нас беспокоит, что идет достаточно нейтральное расследование. Понимаем, что у полиции много работы и есть более важные задачи, тем не менее хочется, чтобы процесс шел активнее. Это уже третье наше заявление по поводу порчи уличных арт-объектов, поэтому иногда оттого, что труд многих людей обесценивается действиями вандалов, у нас опускаются руки. Но мы ни в коем случае не будем останавливать нашу работу в этом направлении, ведь эта общественная инициатива несет просветительскую цель и очень важна для нас и жителей города, мы видим их комментарии в интернете. Хотим показать, что вандалы не победят, может, что-то в какой-то момент у них переключится, и они встанут на нашу сторону», — говорит руководитель общественной организации АНО «ЭкоЛогика» Любовь Пушкова.