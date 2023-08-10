Вологодская выпускница поучаствует в Параде Победы в Москве

В Международной патриотической акции в этом году приняли участие более 1,8 млн человек со всех субъектов страны. Победителями «Диктанта Победы» стали 80 человек. На Вологодчине лучшей стала жительница Вологды Анна Раздайбедина. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО.

«Когда объявили победителей, я не поверила. Подумала, что это розыгрыш», - рассказывает Анна.

Девушка в этом году закончила Вологодский многопрофильный лицей и поступила в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге.

«Моему дедушке очень нравится история, и вообще вся семья интересуется этой наукой. У меня любовь к истории появилась в 10 классе, когда мы начали подробно изучать события, происходящие в Советском Союзе. Я сразу прониклась этой темой. Мне нравится читать исторические труды, особенно связанные со сталинской эпохой, также с событиями 19 века.

Человек не должен забывать, что было, и о тех ошибках, которые совершались. «Диктант Победы» – хорошее напоминание о том, насколько сильны были советские люди и бойцы. Нужно быть патриотом своей страны, в независимости от того, в каком положении она находится», - добавила Анна.

Одним из призов для победителей диктанта стало приглашение на Парад Победы в следующем году в Москве.

«В этом году прошел уже пятый «Диктант Победы» в рамках партийного проекта «Историческая память». С каждым разом к нему присоединяются все больше вологжан. В 2023-м в акции участвовали жители со всех регионов и округов, было открыто более 200 площадок. Мы все понимаем, что особенно сейчас мы должны беречь и сохранять историческую память, - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. – Рад, что и вологжане вошли в число победителей».