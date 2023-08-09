Череповчане пожаловались на шумное кафе в многоквартирном доме

Фото с сайта ЗСО

К председателю Законодательного Собрания Вологодской области Андрею Луценко обратились жители дома 92А на улице Ленина в Череповце. Их качество жизни ухудшилось, когда в начале года в их доме на первом этаже открылось питейное заведение. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО.

«Ночью мы хотим спать, а не получается, так как там играет музыка, громко разговаривают посетители, их смех слышен даже на улице. Посетители курят в помещении, весь дым идет к нам в окна, дышать нечем. Неоднократно вызывали полицию, они приезжают, говорят, что все в кафе хорошо, нарушений нет. А как же нет, если они работают почти всю ночь и продают алкоголь», - пожаловались жители.

Кроме того, регулярно по тротуару и крыльцу к кафе подъезжает разгрузочная машина. Из-за нее во дворе уже разрушился асфальт. Владельцы кафе без согласия жителей вывесили на стене дома рекламный баннер.

«Вопрос взяли на контроль областное МВД, Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор. Ведомствами была проведена проверка заведения. Рекламу признали ненадлежащей. Предпринимателю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе. Оно было исполнено», - прокомментировал Андрей Луценко.

Предпринимателю объявлено предостережение в части соблюдения уровня шума и недопущения курения табака в помещениях.

Сотрудниками полиции вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, а также недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Ежедневно вечером и ночью полицейские осуществляют профилактический обход территории.

В 2023 году было выявлено 6 административных правонарушений, выписаны штрафы. В частности, было изъято две емкости с пивом, общим объемом 60 литров.

В связи с многочисленными нарушениями пожарной безопасности прокуратурой Череповца в городской суд направлено исковое заявление с ходатайством о запрещении предпринимателю осуществлять деятельность в помещении этого заведения до устранения нарушений. Рассмотрение по этому делу назначено на середину августа.